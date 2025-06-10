Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Португалии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Португальской Республики Марселу Ребелу де Соузе по случаю национального праздника страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Португальской Республики.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Португалией в русле дружбы, продолжения взаимовыгодного сотрудничества в интересах двух народов.

В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Португалии - постоянного благополучия", - говорится в письме.