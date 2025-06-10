В Азербайджане будут возвращать половину НДС при оплате этих услуг

С 1 июля в Азербайджане вступают в силу новые налоговые послабления для культурного сектора. Эти изменения в Налоговый кодекс нацелены на стимулирование инвестиций в сферу искусства, а также на снижение затрат и удешевление ряда культурных услуг для населения.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил экономист и депутат парламента Вюгар Байрамов.

По его словам, с июля при безналичной оплате билетов на театральные постановки, киносеансы, посещение музеев и концерты симфонического оркестра будет возвращаться 50% от суммы НДС - по механизму "cashback по НДС". То есть теперь эти услуги попадают под действие системы возврата части налога при безналичной оплате.

Это далеко не единственное нововведение. Культурные учреждения теперь полностью освобождаются от уплаты земельного налога сроком на пять лет, а также получают 90% скидку на налог на прибыль (или доход). Для сравнения: ранее эта льгота составляла 75%.

Кроме того, количество субъектов, имеющих право на такие налоговые преференции, увеличено с одного до пяти. В обновленный список вошли театры, музеи, симфонические оркестры и продюсеры фильмов.

Ранее была названа сумма, возвращенная гражданам в Азербайджане за последние пять лет по НДС.