https://news.day.az/world/1759220.html

Нефть разлилась в одну из крупнейших рек России - ВИДЕО

Нефтяная плёнка растянулась по Енисею в Красноярском крае на 30 км после аварии с судном, произошедшей 8 июня. Как передает Day.Az, об этом сообщает администрация Казачинского района РФ. На ликвидацию последствий разлива 30 тонн дизельного топлива уйдет около 2-3 недель.