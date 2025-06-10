https://news.day.az/world/1759220.html Нефть разлилась в одну из крупнейших рек России - ВИДЕО Нефтяная плёнка растянулась по Енисею в Красноярском крае на 30 км после аварии с судном, произошедшей 8 июня. Как передает Day.Az, об этом сообщает администрация Казачинского района РФ. На ликвидацию последствий разлива 30 тонн дизельного топлива уйдет около 2-3 недель.
Нефть разлилась в одну из крупнейших рек России - ВИДЕО
Нефтяная плёнка растянулась по Енисею в Красноярском крае на 30 км после аварии с судном, произошедшей 8 июня.
Как передает Day.Az, об этом сообщает администрация Казачинского района РФ.
На ликвидацию последствий разлива 30 тонн дизельного топлива уйдет около 2-3 недель.
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