Нефть разлилась в одну из крупнейших рек России

Нефтяная плёнка растянулась по Енисею в Красноярском крае на 30 км после аварии с судном, произошедшей 8 июня.

Как передает Day.Az, об этом сообщает администрация Казачинского района РФ.

На ликвидацию последствий разлива 30 тонн дизельного топлива уйдет около 2-3 недель.