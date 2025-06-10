Баку и Пекин укрепляют связи на платформе глобального цивилизационного диалога

Азербайджан и Китай активизируют сотрудничество в рамках Инициативы глобальной цивилизации.

Как передает во вторник Day.Az, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку, посвященного празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями.

Она подчеркнула, что учреждение Международного дня диалога между цивилизациями и принятие соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеей ООН при поддержке 83 стран, включая Азербайджан, ясно отражает общее стремление к углублению диалога между цивилизациями и продвижению человеческого прогресса.

"Азербайджан активно поддерживает предложенную Китаем Инициативу глобальной цивилизации, высоко оценивает принятую резолюцию о провозглашении Международного дня диалога между цивилизациями и готов совместно продвигать уважение к многообразию культур, а также активно развивать гуманитарные обмены и сотрудничество", - отметила дипломат.