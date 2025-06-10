https://news.day.az/sport/1759183.html "Шамахы" возвращает игрока в "Сабах" Клуб азербайджанской Премьер-лиги "Шамахы" продолжает расставаться с футболистами. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команду покинул 21-летний полузащитник Рауф Рустамли - его аренда подошла к концу, и он возвращается в "Сабах", которому принадлежит контракт игрока.
"Шамахы" возвращает игрока в "Сабах"
Клуб азербайджанской Премьер-лиги "Шамахы" продолжает расставаться с футболистами.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команду покинул 21-летний полузащитник Рауф Рустамли - его аренда подошла к концу, и он возвращается в "Сабах", которому принадлежит контракт игрока.
Напомним, ранее "Шамахы" уже распрощалась с рядом футболистов, включая Камала Байрамова (завершил карьеру), Фахри Мамедли, Майкла Туика, Василие Раденовича, Василие Бакича, Лероя Микелса, Брахима Конате и Мурада Велиева.
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