"Шамахы" возвращает игрока в "Сабах"

Клуб азербайджанской Премьер-лиги "Шамахы" продолжает расставаться с футболистами.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команду покинул 21-летний полузащитник Рауф Рустамли - его аренда подошла к концу, и он возвращается в "Сабах", которому принадлежит контракт игрока.

Напомним, ранее "Шамахы" уже распрощалась с рядом футболистов, включая Камала Байрамова (завершил карьеру), Фахри Мамедли, Майкла Туика, Василие Раденовича, Василие Бакича, Лероя Микелса, Брахима Конате и Мурада Велиева.