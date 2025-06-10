Азербайджанские стрелки примут участие в Кубке мира

Сегодня в Мюнхене, Германия, стартует Кубок мира по стрельбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании, которое продлится до 15 июня, также примет участие сборная Азербайджана.

В состав нашей команды войдут Рамиз Халилов, Гаджи Мусаев, София Бархалова, Зейнаб Султанова, Ханна Алиева, Нигяр Насирова, Руслан Лунев, Владислав Калмыков и Лейли Алиева.