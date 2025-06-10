https://news.day.az/sport/1759202.html Азербайджанские стрелки примут участие в Кубке мира Сегодня в Мюнхене, Германия, стартует Кубок мира по стрельбе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании, которое продлится до 15 июня, также примет участие сборная Азербайджана.
Азербайджанские стрелки примут участие в Кубке мира
Сегодня в Мюнхене, Германия, стартует Кубок мира по стрельбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании, которое продлится до 15 июня, также примет участие сборная Азербайджана.
В состав нашей команды войдут Рамиз Халилов, Гаджи Мусаев, София Бархалова, Зейнаб Султанова, Ханна Алиева, Нигяр Насирова, Руслан Лунев, Владислав Калмыков и Лейли Алиева.
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