https://news.day.az/sport/1759202.html

Азербайджанские стрелки примут участие в Кубке мира

Сегодня в Мюнхене, Германия, стартует Кубок мира по стрельбе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании, которое продлится до 15 июня, также примет участие сборная Азербайджана.