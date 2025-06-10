Названо количество убитых детей в австрийской школе

Восемь человек, из них семеро детей, погибли при стрельбе в австрийской школе.

Как передает Day.Az, об этом заявил бургомистр Граца.

Некоторые австрийские СМИ заявляют об 11 погибших.