https://news.day.az/world/1759314.html Названо количество убитых детей в австрийской школе - ВИДЕО Восемь человек, из них семеро детей, погибли при стрельбе в австрийской школе. Как передает Day.Az, об этом заявил бургомистр Граца. Некоторые австрийские СМИ заявляют об 11 погибших.
Названо количество убитых детей в австрийской школе - ВИДЕО
Восемь человек, из них семеро детей, погибли при стрельбе в австрийской школе.
Как передает Day.Az, об этом заявил бургомистр Граца.
Некоторые австрийские СМИ заявляют об 11 погибших.
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