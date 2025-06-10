100 тыс. человек вышли на протесты в Испании

Более 100 тысяч испанцев приняли участие в демонстрации против власти во главе с премьером Педро Санчесом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Премьер Испании легализует марокканцев тысячами, чтобы получить больше голосов на выборах.

Представляем вашему вниманию данное видео: