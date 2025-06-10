https://news.day.az/world/1759329.html 100 тыс. человек вышли на протесты в Испании - ВИДЕО Более 100 тысяч испанцев приняли участие в демонстрации против власти во главе с премьером Педро Санчесом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Премьер Испании легализует марокканцев тысячами, чтобы получить больше голосов на выборах. Представляем вашему вниманию данное видео:
100 тыс. человек вышли на протесты в Испании - ВИДЕО
Более 100 тысяч испанцев приняли участие в демонстрации против власти во главе с премьером Педро Санчесом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Премьер Испании легализует марокканцев тысячами, чтобы получить больше голосов на выборах.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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