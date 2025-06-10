Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Рихад Ибрагимли (110 кг) завоевал золотую медаль чемпионата Европы среди юношей не старше 17 лет, который проходит в столице Северной Македонии Скопье.

Как передает Day.Az, в финальном поединке Ибрагимли одержал победу над представителем Болгарии Денисом Лазаровым.

Ранее два других азербайджанских борца - Гурбан Меджнунов (48 кг) и Ниджат Ейлагаалиев (80 кг) - завоевали бронзовые медали, победив Николоса Зиниса (Греция, 4:1) и Иенса Абрахамссона (Швеция, 10:0) соответственно.