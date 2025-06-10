Симоньяновское СМИ сначала выставило "ультиматум" Азербайджану

- а потом быстро все стерло - ФОТО

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, РИА Новости просчиталось с публикацией.

Day.Az представляет публикацию:

Симоньяновское РИА Новости знатно село в лужу. Сначала они распространили сообщение некоего "источника", комментировавшего скандальные слова Владимира Мединского и реакцию Баку.

Источник, если верить РИА, сказал, что РФ никогда не ставила под сомнение принадлежность Карабаха, а затем заявил, мол Москва РАССЧИТЫВАЕТ, что Баку признает оккупацию Крыма и других областей Украины.

Ни фига себе ультиматум, а? Какой-то из симоньяновских источников, видать, сильно раскатал губу.

Видимо потом кто-то там задумался о дальнейшей реакции Баку - и РИА быстренько отредактировали слова своего источника. В исправленной версии их источник надеется уже на "позицию Баку".

Видимо, Марго Симоньян вспомнила, в какую позицию ее ставили в Москве из-за антиазербайджанских провокаций - и как она резко заткнулась на тему Азербайджана и Карабаха сразу после этого.

Вот и затерли от греха подальше.