Ардебиль и Азербайджан готовы запустить совместный промышленный парк

Провинция Ардебиль, расположенная на Северо-Западе Ирана, готова к созданию совместного с Азербайджаном промышленного парка.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил губернатор провинции Ардебиль Масуд Имами Егана на встрече с новым послом Ирана в Азербайджане Муджтабой Демирчилу.

По словам губернатора, особое внимание может быть уделено развитию инфраструктуры, углублению экономического сотрудничества, эффективному использованию совместного потенциала, а также укреплению связей в приграничных районах Ардебиля.

Он также отметил важность точного выполнения договоренностей, достигнутых во время последнего визита Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан.

Напомним, что президент Ирана Масуд Пезешкиан совершил официальный визит в Азербайджан 28 апреля, в рамках которого был подписан ряд документов между двумя странами.