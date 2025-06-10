Саудовскую Аравию обвинили в начале ценовой войны

Саудовская Аравия начала реализовывать стратегию по долгосрочной ценовой войне для восстановления утраченной доли мирового нефтяного рынка. Об этом сообщил Bloomberg TV глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp. Франсиско Бланш, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эта ценовая война не будет короткой и резкой, скорее, она будет продолжительной и постепенной", - заявил он в интервью.

Аналитик отметил, что такое решение Эр-Рияда отражает стремление отвоевать долю рынка у американских сланцевых месторождений, которые находятся в относительно хорошем состоянии, но сталкиваются с более высокими производственными издержками.

В конце мая стало известно, что восемь стран-участниц ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, осуществят корректировку добычи в размере 411 тыс. баррелей в день в июле текущего года с требуемого уровня добычи в июне. По данным организации, это эквивалентно трем ежемесячным приростам.

Тем не менее Бланш подчеркивает, что Саудовская Аравия также работает над тем, чтобы отвоевать долю рынка у других членов объединения.