Создан самый низкий автомобиль в мире

На Тайване показали необычный автомобиль с самой низкой посадкой.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Что интересно, водитель внутри этой машины ведет ее не сидя, а лежа, смотря в камеры.

Представляем вашему вниманию данное видео: