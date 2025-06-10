https://news.day.az/autonews/1759324.html Создан самый низкий автомобиль в мире - ВИДЕО На Тайване показали необычный автомобиль с самой низкой посадкой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Что интересно, водитель внутри этой машины ведет ее не сидя, а лежа, смотря в камеры. Представляем вашему вниманию данное видео:
Создан самый низкий автомобиль в мире - ВИДЕО
На Тайване показали необычный автомобиль с самой низкой посадкой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Что интересно, водитель внутри этой машины ведет ее не сидя, а лежа, смотря в камеры.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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