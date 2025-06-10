https://news.day.az/autonews/1759324.html

Создан самый низкий автомобиль в мире - ВИДЕО

На Тайване показали необычный автомобиль с самой низкой посадкой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Что интересно, водитель внутри этой машины ведет ее не сидя, а лежа, смотря в камеры. Представляем вашему вниманию данное видео: