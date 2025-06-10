В Азербайджане реализуется проект “Показ фильмов в школах"

Азербайджанский союз кинематографистов (АКİ) реализует проект "Показ фильмов в школах", даря юным зрителям возможность познакомиться с магией кино.

На этот раз во 2-й общеобразовательной школе-интернате прошёл настоящий кинематографический праздник для детей и подростков, сообщили Day.Az в пресс-службе АКİ.

В рамках мероприятия были показаны яркие и трогательные анимационные фильмы - "Арагчын" (Araqçın) Фирангиз Гурбановой и "Новогодняя история" (Yeni il əhvalatı) Вахида Талыбова. Эти мультфильмы не только развлекли, но и поучили юных зрителей добрым урокам, напомнили о важности дружбы, семейных ценностей и волшебства новогодней сказки. А для любознательных подростков был представлен короткометражный художественный фильм "Забор" (Hasar) Гулу Аскерова - история, которая заставила задуматься о судьбе и выборе.

После просмотра ребята активно участвовали в обсуждении. Вместе с представителем АКİ, продюсером Ульвией Ахмедовой они обменялись впечатлениями, поделились своими мыслями о сказках, анимации и фильмах в целом. В ходе живого диалога дети задавали вопросы, делились любимыми героями и мечтали о будущем кинематографе - ведь кино для них стало окном в волшебный мир фантазий и приключений.

Организатором этого увлекательного мероприятия стал сотрудник АКİ Тофиг Аматаев, который заботливо создал атмосферу кинематографического праздника. Детям были также преподнесены подарки. В планах АКİ - продолжать подобные инициативы и в будущем, ведь цель проста и важна: пробудить у юных азербайджанцев искренний интерес к кино, культуре и искусству.