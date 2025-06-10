«Война за лежаки» в Испании удивила британскую пару

Британская пара удивилась туристам, устроившим "войну за лежаки" на курорте в Европе.

Как передает Day.Az, отдыхающие попали на видео, которое опубликовано в TikTok, на него обратило внимание издание Daily Mail (DM).

На кадрах путешественники ищут свободные места в отеле Ambassador Playa в Бенидорме, Испания. Они сообщили, что проснулись в 8:30 к открытию бассейна, но в 8:31 пустых мест уже не было - постояльцы отеля заняли все шезлонги за минуту. "Похоже, сегодня 100-процентная вероятность остаться без загара", - написали блогеры.

Более 400 пользователей прокомментировали их видео. "Зачем вам возвращаться в номер и вставать так рано? Спите прямо на шезлонге", - написал один подписчик. "Похоже, я буду там в июле... Мне лучше подготовиться к войне за лежаки", - заметил другой. Неравнодушные подписчики также предложили паре в следующий раз взять с собой надувной матрас или отправиться исследовать курорт, а не проводить время в отеле.

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