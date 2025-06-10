Сколько человек воспользовались поездами в праздничные дни в Азербайджане?

В связи с высоким пассажиропотоком на праздничные дни с 6 по 9 июня были назначены дополнительные поезда на ряде востребованных маршрутов. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АДЖД) в ответ на запрос Trend.

Так, по маршруту Баку-Агстафа-Баку было назначено 7 дополнительных рейсов, а на направлении Баку-Габала-Баку - 4 рейса.

Также на поезда Баку-Белакан-Баку были добавлены дополнительные вагоны. Только 5 июня к составу ночного поезда было прицеплено 8 дополнительных вагонов, и поезд отправился в путь с полной загрузкой - 13 вагонов и 530 пассажиров. В обычные дни на этом маршруте курсирует поезд из 5 вагонов, обслуживающий около 110 пассажиров в одну сторону.

Всего по маршруту Баку-Белакан-Баку за праздничные дни перевезено 2 170 пассажиров.

По маршруту Баку-Агстафа-Баку в период с 6 по 9 июня проехали 5 814 пассажиров, из которых 1 842 воспользовались дополнительными рейсами. По направлению Баку-Габала-Баку перевезено 1 330 человек, из которых 577 - на дополнительных поездах.

Кроме того, поезда по Абшеронской кольцевой железной дороге работали по графику выходных дней. Этим маршрутом за указанный период воспользовались 45 361 пассажир.

Общий пассажиропоток за 4 дня составил 54 675 человек.

Ранее была названа цена билетов на скоростной поезд Баку-Газах.