Состоится открытый чемпионат города Баку по современным и национальным танцам

В Олимпийском спортивном центре Государственной пограничной службы 15 июня пройдет очередной официальный Открытый чемпионат города Баку по современным и национальным танцам, организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танцев Азербайджана, сообщили Day.Az организаторы.

Цель чемпионата - выявление талантливых исполнителей и танцевальных коллективов, работающих в направлениях современного и национального танца, а также отбор участников для представления Азербайджана на международных танцевальных площадках. Соревнование также направлено на развитие профессионального обмена знаниями и опыта между хореографами, педагогами и танцорами; пропаганду здорового образа жизни и вовлечение детей, подростков и молодежи в танцевальную деятельность.

В программе чемпионата - выступления в различных танцевальных жанрах, включая фольклор, этнический танец, современную хореографию, танцевальное шоу, бальные и латиноамериканские танцы, K-pop и хип-хоп. Участники будут соревноваться в следующих возрастных категориях: baby-show (до 7 лет), дети (7-10 лет), юниоры (11-15 лет) и взрослые (16-49 лет).

Выступления будут оцениваться профессиональным жюри по критериям техники исполнения, композиции, сценического образа и зрелищности.

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