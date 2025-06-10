Еврокомиссар призвал к наращиванию производства «зеленой» энергии в Европе

Европе необходимо начать производство собственной устойчивой и возобновляемой энергии.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил Европейский комиссар по вопросам энергетики и жилищного строительства Дан Йоргенсен на открытии Европейской Недели устойчивой энергетики.

"Недавно Европа направила России чёткий сигнал: мы больше не позволим использовать энергию как оружие против нас. Мы больше не позволим шантажировать наши государства-члены. Мы больше не будем косвенно пополнять военные бюджеты Кремля. Нам нужно добиться 100-процентной независимости от российской энергии. И сделать мы это планируем путём отказа от импорта газа. Уже к концу этого года мы намерены запретить закупку газа на спотовом рынке. А к концу 2027 года - и по долгосрочным контрактам. Зависеть от одного источника энергии - плохая идея, особенно если этот источник - ваш враг. Мы довольно быстро после принятия экстренных мер пришли к решению, что единственно верный путь - это отказаться от такой зависимости. И благодаря совместным усилиям, благодаря тому, что ЕС действовал плечом к плечу, нам во многом удалось это реализовать", - сказал он.

По словам Йоргенсена, в феврале 2022 года Европа получала 51% угля из России, сегодня - 0%.

"Мы получали 27% нефти, сегодня - 3%. Мы получали 45% газа, сегодня - 13%. Таким образом, мы смогли отойти от зависимости. Причем сделали это с такой скоростью и в такой форме, на которую, как мне кажется, ни один другой континент в мире не был бы способен. Это был масштабный переход, в процессе которого мы заботились и о гражданах, и о компаниях. Это крайне позитивный момент. Однако, как я сказал всего несколько минут назад, мы всё ещё импортируем слишком много из России. В среднем за месяц в прошлом году мы ввозили российской энергии на сумму 1,8 миллиарда евро", - отметил комиссар.

Йоргенсен подчеркнул, что энергетическая безопасность сейчас в первую очередь заключается в прекращении финансирования Кремля и избавлении от зависимости.

"Но энергетическая безопасность - это нечто гораздо большее. В среднем за год мы импортируем ископаемого топлива на сумму более 400 миллиардов евро. Это, очевидно, экономически неустойчиво и, конечно же, вредно для нашей планеты. Но даже если смотреть только с точки зрения экономического здоровья нашего союза и наших перспектив на будущее, становится ясно: мы должны избавиться от этой зависимости. Вместо того чтобы ежегодно тратить сотни миллиардов евро на покупку энергии, которую мы израсходуем и будем снова покупать, возможно, разумнее будет начать производить собственную устойчивую и возобновляемую энергию", - добавил он.