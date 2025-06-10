В Иране строят новые реакторы Бушерской АЭС

Иранские СМИ опубликовали кадры строительства второго и третьего реакторов АЭС в Бушере.

Как передает Day.Az, сообщается, что строительство идет в запланированные сроки.

Напомним, 11 ноября 2014 года Россия и Иран подписали соглашение о постройке двух новых энергоблоков на условиях "под ключ". Строительство второго блока планируется завершить в 2026 году, третьего блока - в 2027 году.