https://news.day.az/world/1759301.html В Иране строят новые реакторы Бушерской АЭС - ВИДЕО Иранские СМИ опубликовали кадры строительства второго и третьего реакторов АЭС в Бушере. Как передает Day.Az, сообщается, что строительство идет в запланированные сроки. Напомним, 11 ноября 2014 года Россия и Иран подписали соглашение о постройке двух новых энергоблоков на условиях "под ключ".
В Иране строят новые реакторы Бушерской АЭС - ВИДЕО
Иранские СМИ опубликовали кадры строительства второго и третьего реакторов АЭС в Бушере.
Как передает Day.Az, сообщается, что строительство идет в запланированные сроки.
Напомним, 11 ноября 2014 года Россия и Иран подписали соглашение о постройке двух новых энергоблоков на условиях "под ключ". Строительство второго блока планируется завершить в 2026 году, третьего блока - в 2027 году.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре