Апокалиптичные молнии в России засняли на камеры

Апокалиптичные молнии засняли на камеры в одном из российских городов.

Как передает Day.Az, необычное на взгляд природное явление произошло в Сыктывкаре.

Город накрыло мощными ливнями, а в небе были видны эпичнейшие разряды молний.