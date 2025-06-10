https://news.day.az/world/1759321.html Апокалиптичные молнии в России засняли на камеры - ВИДЕО Апокалиптичные молнии засняли на камеры в одном из российских городов. Как передает Day.Az, необычное на взгляд природное явление произошло в Сыктывкаре. Город накрыло мощными ливнями, а в небе были видны эпичнейшие разряды молний.
Апокалиптичные молнии в России засняли на камеры - ВИДЕО
Апокалиптичные молнии засняли на камеры в одном из российских городов.
Как передает Day.Az, необычное на взгляд природное явление произошло в Сыктывкаре.
Город накрыло мощными ливнями, а в небе были видны эпичнейшие разряды молний.
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