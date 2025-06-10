https://news.day.az/world/1759321.html

Апокалиптичные молнии в России засняли на камеры - ВИДЕО

Апокалиптичные молнии засняли на камеры в одном из российских городов. Как передает Day.Az, необычное на взгляд природное явление произошло в Сыктывкаре. Город накрыло мощными ливнями, а в небе были видны эпичнейшие разряды молний.