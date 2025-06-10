По Израилю выпустили ракету

Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, в направлении израильской территории была выпущена одна ракета. В связи с этим в ряде районов центральной части страны объявили воздушную тревогу, указали военные.