https://news.day.az/world/1759446.html По Израилю выпустили ракету Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба. Согласно ее заявлению, в направлении израильской территории была выпущена одна ракета.
По Израилю выпустили ракету
Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Йемена.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, в направлении израильской территории была выпущена одна ракета. В связи с этим в ряде районов центральной части страны объявили воздушную тревогу, указали военные.
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