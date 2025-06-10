Определен орган, который будет выдавать разрешения на транспортировку газа в Азербайджане
Определен орган, который будет выдавать разрешения на транспортировку, хранение и распределение газа.
Как передает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О газоснабжении", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии.
На основании разрешений, выданных в соответствии с настоящим законом и законом "О лицензиях и разрешениях" в секторе газоснабжения будут проводиться следующие работы:
- транспортировка газа;
- распределение газа;
- эксплуатация промышленной газовой установки;
- хранение газа.
Разрешение на транспортировку, распределение газа и эксплуатацию промышленной газовой установки будет выдаваться регулирующим органом (вступает в силу с 1 июля 2028 года), а разрешение на хранение газа - органом, определяемым соответствующим органом исполнительной власти.
Условия выдачи разрешения определяются правилами газоснабжения, утверждаемыми органом (учреждением), уполномоченным соответствующим органом исполнительной власти.
Ранее мы сообщали, что в секторе газоснабжения Азербайджана будут приняты госпрограммы.
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