https://news.day.az/world/1759284.html Израиль депортировал Грету Тунберг Общественная активистка Грета Тунберг депортирована в свою страну. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Израиля в соцсети "X". Министерство опубликовало ее фотографию в самолете. Сначала ее отправят в Париж, а оттуда в Стокгольм. Вместе с ней депортированы еще три человека. Г.
Израиль депортировал Грету Тунберг
Общественная активистка Грета Тунберг депортирована в свою страну.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Израиля в соцсети "X".
Министерство опубликовало ее фотографию в самолете. Сначала ее отправят в Париж, а оттуда в Стокгольм.
Вместе с ней депортированы еще три человека.
Г. Тунберг была одним из 12 человек, которые везли помощь в Газу на судне "Мадлин".
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