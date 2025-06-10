Израиль депортировал Грету Тунберг

Общественная активистка Грета Тунберг депортирована в свою страну.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Израиля в соцсети "X".

Министерство опубликовало ее фотографию в самолете. Сначала ее отправят в Париж, а оттуда в Стокгольм.

Вместе с ней депортированы еще три человека.

Г. Тунберг была одним из 12 человек, которые везли помощь в Газу на судне "Мадлин".