https://news.day.az/world/1759445.html

Трамп высказался о беспорядках в Лос-Анджелесе

Происходящее в некоторых районах Лос-Анджелеса можно было назвать восстанием. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер отметил, что может применить закон 1807 года о подавлении восстаний, который дает право на использование вооруженных сил внутри страны.