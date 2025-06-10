Иранский губернатор заявил о важности ППП "Астара"

Погранично-пропускной пункт (ППП) "Астара" имеет важное значение как единственный пункт между Ираном и Азербайджаном, имеющий морское, автомобильное и железнодорожное сообщение.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил губернатор провинции Гилян на Севере Ирана Хади Хагшунас на встрече с новым послом Ирана в Азербайджане Муджтабой Демирчилу.

По его словам, только в прошлом году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) через ППП "Астара" проехало более 2 миллионов грузовиков, а в среднем ежедневно было зафиксировано 500 проездов грузовых автомобилей.

Хагшунас отметил, что ожидается дальнейшее активное развитие связей и сотрудничества между Ираном и Азербайджаном в экономической, транзитной и культурной сферах.

На встрече новый посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу также подчеркнул, что упорядочение экономических связей между провинцией Гилян и Азербайджаном и поддержка транзитных проектов будут оставаться в центре внимания.

Отметим, что Иран нацелен на значительное увеличение грузоперевозок через ППП "Астара" в течение следующих 2-3 лет.

Ранее сообщалось, что с вводом в эксплуатацию железнодорожной линии Решт-Астара в провинции Гилян на севере Ирана существенно возрастет грузоперевозочная активность через пограничный пункт "Астара" в рамках Международного транспортного коридора "Север-Юг".