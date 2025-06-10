Начался прием заявок на аккредитацию СМИ на Гран-при Азербайджана Формулы 1 2025

Промоутер гонок Формулы 1 в Азербайджане Операционная компания Baku City Circuit (BCC) с сегодняшнего дня объявляет о старте процесса аккредитации для представителей СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Операционную компанию, представители СМИ, желающие освещать Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways 2025, могут подать заявку на аккредитацию, зарегистрировавшись онлайн через Портал аккредитации.

"Перед завершением регистрации всех представителей СМИ просим внимательно ознакомиться с правилами пользования, в котором изложены инструкции по использованию портала.

Регистрация продлится с 10 июня по 18 июля до 15:00.

Неполные или отправленные позднее 18 июля формы заявок не будут рассматриваться.

Отметим, что аккредитация представителей СМИ на все этапы Чемпионата мира FIA Формула 1, включая Гран-при Азербайджана 2025 года, который пройдет с 19 по 21 сентября, регулируется Международной автомобильной федерацией (FIA) и компанией Formula One Management (FOM). Процесс регистрации представителей азербайджанских СМИ осуществляет Операционная компания Baku City Circuit.

Для получения дополнительной информации о процессе аккредитации можно связаться по номеру (+99455) 206 45 60 или написать на адрес электронной почты [email protected]", - отмечается в информации BCC.