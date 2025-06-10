В Лянкяране задержан мошенник

В городе Лянкяран задержан подозреваемый в совершении мошенничества в отношении граждан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Обратившаяся в районное управление полиции 73-летняя женщина заявила, что была обманута под предлогом якобы освобождения ее сына из тюрьмы, и у нее отобрали 22 200 манатов.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий был задержан 34-летний Рамин Ганиев, подозреваемый в совершении мошенничества.

В ходе расследования выяснилось, что Р.Ганиев, давая обещания другим гражданам о создании прибыльного бизнеса, завладел средствами общей стоимостью 72 400 манатов - у одного 40 000 манатов, у другого 6 000 долларов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Р.Ганиева избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали об очередном, крупном мошенничестве в Баку.