Илон Маск назвал главного конкурента Tesla

Глава компании по производству электрокаров Tesla Илон Маск заявил, что не американская, а только китайская компания в будущем сможет стать главным конкурентом Tesla в мире, передает Reuters.

"Они работают усерднее всех и работают умнее всех. Именно поэтому считаем, что какая-то компания из Китая и будет второй после Tesla", - отметил бизнесмен. Маск не стал прямо говорить, кто именно из фирм мог быть стать обладателем такого статуса.

По словам миллиардера, Tesla пока удается переманивать к себе и китайских высококлассных специалистов. При этом руководителя китайского направления в Tesla Тома Чжу назначили руководить работой заводов в США и продажами в Северной Америке и Европе.

В Китае расположена самая крупная фабрика Tesla по производству электромобилей. Предприятие способно выдавать около 750 тыс. машин в год.