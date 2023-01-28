Илон Маск назвал главного конкурента Tesla
Глава компании по производству электрокаров Tesla Илон Маск заявил, что не американская, а только китайская компания в будущем сможет стать главным конкурентом Tesla в мире, передает Reuters.
"Они работают усерднее всех и работают умнее всех. Именно поэтому считаем, что какая-то компания из Китая и будет второй после Tesla", - отметил бизнесмен. Маск не стал прямо говорить, кто именно из фирм мог быть стать обладателем такого статуса.
По словам миллиардера, Tesla пока удается переманивать к себе и китайских высококлассных специалистов. При этом руководителя китайского направления в Tesla Тома Чжу назначили руководить работой заводов в США и продажами в Северной Америке и Европе.
В Китае расположена самая крупная фабрика Tesla по производству электромобилей. Предприятие способно выдавать около 750 тыс. машин в год.
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