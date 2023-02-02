Microsoft атаковала пользователей рекламой Windows 11

Пользователи Windows 10 пожаловались на навязчивую рекламу Microsoft. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа обратили внимание на отзывы пользователей устаревшей ОС Windows 10. По словам потребителей, в последние дни Microsoft начала буквально атаковавать их рекламой, предлагая обновиться до Windows 11.

Специалисты издания изучили рекламу и выяснили, что уведомления появляются при включении компьютера. По словам авторов, они начинаются с полноэкранного баннера "Теперь разблокировано: вы имеете право на бесплатное обновление до Windows 11". Баннер нельзя закрыть - можно лишь отложить его появление на время.

Другой баннер, который увидели журналисты, нельзя закрыть, не нажав на кнопку "Начать загрузку" или "Сохранить Windows 10". В последнем случае на экране появится окно, в котором будут описаны преимущества новой ОС над старой. По словам авторов, навязчивая реклама была замечена на компьютерах, работающих под управлением Windows 10 версий 21H2 и 22H2.