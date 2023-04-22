Долгожданная функция в смартфонах Apple

Журналист Bloomberg Марк Гурман в ходе подкаста The MacRumors Show рассказал, что Apple добавит в iOS 17 возможность установки приложений из сторонних источников, но сделает это лишь для стран ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Гурмана, в смартфонах Apple действительно появится возможность установки приложений не из App Store, однако данная возможность будет предусмотрена только в европейском регионе. Компания будет вынуждена пойти на такой шаг, чтобы не нарушать принятый в ЕС Закон о цифровых рынках.

"Я думаю, что это будет функция только для Европы. Думаю, они не собираются стрелять себе в ноги и расширять эту функцию для всего мира, если в этом нет необходимости", - отметил журналист.

Гурман также добавил, что компания не станет заявлять о появлении такой возможности во время конференции WWDC, как считалось ранее.