В Азербайджане начались продажи нового смартфона Xiaomi 14

В Центре Гейдара Алиева прошла презентация нового смартфона Xiaomi 14, оснащенного передовой оптикой Leica нового поколения и операционной системой Xiaomi HyperOS.

Был объявлен официальный старт продаж устройства по рекомендованной цене 2299,99 AZN. Специальное предложение действует с 7 по 24 марта, предоставляя первым покупателям уникальную возможность приобрести смартфон со скидкой до 200 AZN - точные условия акции уточняйте на местах продаж.

Xiaomi 14 - компактный и стильный смартфон для ежедневного использования. Его минималистичный дизайн включает в себя интеграцию динамика и инфракрасного порта в панель камеры, обеспечивая удобство и комфорт при длительном использовании.Начало формы

Он имеет тройную камеру с объективами Leica Summilux ƒ/1,6 и сенсором Light Fusion 900, обеспечивающим высокое качество изображений. Устройство также включает ультраширокоугольную камеру (50 Мп) и телеобъектив Leica 75-мм. Экран смартфона - Crystal Res AMOLED 1.5K на 6,36 дюйма (2670 x 1200), обеспечивающий высокую детализацию с плотностью пикселей 460 ppi.

Новинка доступна в трех цветовых вариантах: черный, белый и зеленый с 2 вариантами памяти.

Каналы: Kontakt Home/Baku Electronics/Irshad Electronics/ Smart Electronics/ Music Gallery/ Soliton/ World Telecom

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