Еврокомиссия виновата в глобальном сбое Microsoft

Глобальный сбой сервисов американской корпорации Microsoft произошел вследствие соглашения с Еврокомиссией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Microsoft.

По его словам, Microsoft обязана предоставлять создателям защитного программного обеспечения такой же доступ к операционной системе (ОС) Windows, как у самой корпорации, и не может "законно оградить свою ОС так, как это делает Apple, из-за соглашения с Еврокомиссией".

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