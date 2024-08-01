ЕС ввел в действие законодательство, регулирующее разработку нейросетей

Евросоюз 1 августа ввел в действие Акт по искусственному интеллекту (ИИ), регулирующий разработку нейросетей и систем, использующих искусственный интеллект, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это первая в мировой практике попытка систематизировать нормы регулирования ИИ. Еврокомиссия утверждает, что пакет документов разрабатывался с широким участием ученых и представителей индустрии. Он делит все системы ИИ на четыре категории в зависимости от степени риска, который они могут представлять для человека: неприемлемый, высокий, ограниченный и минимальный, определяя для каждой из них ограничения и требования транспарентности.

Так приложения неприемлемого уровня риска, которые, в частности, включают алгоритмическое распознавание лиц полностью запрещены, тогда как в системах с высоким риском основным требованием является предоставление решающей роли принятия решений человеку, и такие системы должны работать только под надзором человека.

Однако правозащитные организации сразу отмечают исключения из этих норм. Главных исключений два: военные системы искусственного интеллекта под это регулирование не попадают вообще, а полиции и антитеррористическим службам "в интересах общественной безопасности" разрешено использовать наиболее проблемные с точки зрения личных прав граждан системы ИИ - по алгоритмическому распознаванию лиц и идентификации людей в общественных местах.

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