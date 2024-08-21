Названы смартфоны Xiaomi, которые не будут обновляться

Xiaomi представила обновлённый список End-of-Life (EOL): в него попадают устройства, для которых больше не будут выпускать обновления прошивки и систем безопасности. В этом году "забвение" ждёт больше 10 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, передает Day.Az со ссылкой на ifehacker.ru.

В список смартфонов Xiaomi попали следующие модели:

Xiaomi Mi 10S (CN);

Xiaomi Mi 10 Pro (EEA, Global, CN);

Xiaomi Mi 10 (TR, ID, EEA, IN, EN, Global, CN);

Xiaomi Mi 10 Ultra (CN);

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (JP).

В перечне устройств Redmi:

Redmi Note 10 Pro (ID, EEA, Global);

Redmi Note 10 (TR);

Redmi Note 10 5G (TW, TR);

Redmi Note 10T (EN);

Redmi Note 8 (2021) (EEA, EN).

Владельцам устройств POCO повезло больше всего - в список попал только смартфон POCO M3 Pro 5G (EN, TR).

Важно понимать, что перечисленные выше устройства продолжат нормально функционировать. Тем не менее, если в каком-то из них обнаружится уязвимость, Xiaomi не станет выпускать для него патч. Именно поэтому производители советуют менять такие смартфоны на модели поновее.

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