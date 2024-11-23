Пользователям Windows 11 стала доступна шпионящая за ними функция
Компания Microsoft запустила предварительную версию Recall для участников программы Windows Insiders после длительной задержки этой функции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Verge.
Recall - это скандальная ИИ-функция, которая делает скриншоты почти каждого действия пользователя системы Copilot+ PC, позволяя вернуться к любому моменту подобно истории в браузере. Нововведение опционально и отключена по умолчанию.
Предварительная версия Recall доступна только на компьютерах на базе чипов Qualcomm Snapdragon X, но позднее поддержка появится и для систем с процессорами Intel и AMD.
Отмечается, что пользователи могут выбирать, какие именно действия будут записываться. Microsoft предоставляет возможность исключать определенные приложения и веб-сайты из Recall, а также автоматически определять и не сохранять конфиденциальную информацию. Microsoft подчеркивает, что не имеет доступа к скриншотам Recall, а изображения не отправляются в облако и не используются для обучения ИИ-моделей.
Кроме того, в последней тестовой сборке Windows 11 заработала функция Click to Do, предназначенная для распознавания текста и изображений в скриншотах Recall и копирования этих данных.
Изначально планировалось, что функция Recall будет доступна в Windows уже в июле, однако ее введение было отложено из-за опасений пользователей и экспертов по поводу безопасности.
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