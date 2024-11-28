Маск заявил о планах разрабатывать игры с помощью искусственного интеллекта

Американская стартап-компания xAI откроет студию для разработки игр, которая в своей деятельности будет использовать искусственный интеллект. Об этом сообщил американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Слишком много игровых студий принадлежат крупным корпорациям. xAI собирается открыть игровую студию ИИ, чтобы снова сделать игры великими!" - поделился он.

Компания xAI основана Маском в марте 2023 года. Ее цель состоит в создании ИИ, способного к продвинутым математическим рассуждениям.