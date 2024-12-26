В 2024 году для ПК вышло рекордное количество игр

Для компьютерных геймеров в 2024 году выпустили рекордное количество игр. Об этом сообщается в отчете сервиса SteamDB, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно статистике, в 2024 году на Steam - самой популярной игровой цифровой площадке - вышло 18 825 новых игр. Это рекорд - по итогам 2023-го в Steam было опубликовано 14 311 штук. Количество выпущенных игр неизменно растет с 2020 года.

По данным SteamDB, в 2018 году на платформе выпустили 8,9 тысячи игр, а в 2019-м их количество упало до 8 тысяч тайтлов. Однако по итогам 2020-го число новых игр достигло 9,7 тысячи штук, и с тех пор этот показатель каждый год увеличивался.