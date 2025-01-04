Создатель Minecraft анонсировал разработку духовного наследника легендарной игры

Создатель культовой игры Minecraft Маркус Перссон, более известный как Notch, объявил о начале работы над новым проектом - духовным наследником своего главного детища.

Как передает Day.Az со ссылкой на cyber.sports.ru, 1 января разработчик провел опрос в своем аккаунте в соцсети Х, где попытался выяснить, какую игру его фанаты ждут больше - смесь Dungeons & Dragons и Super Hot или Minecraft 2.

Неудивительно, что большинство проголосовало за продолжение легендарной инди-игры в жанре песочницы с элементами симулятора выживания и открытым миром. Notch подтвердил, что этим опросом он фактически анонсировал разработку Minecraft 2. Пока у проекта есть только одно потенциальное название - Adventureland, а также несколько вариантов сеттинга: космический, стимпанк или что-то совершенно новое.

Создатель Minecraft планирует запустить игру в раннем доступе, чтобы собирать обратную связь от игроков и учитывать их пожелания в процессе разработки.

Notch отдельно отметил, что не хочет, чтобы анонс был камнем в огород Mojang, которые отлично поддерживают оригинальный Minecraft.