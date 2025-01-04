https://news.day.az/hitech/1720460.html NASA показало четкие ночные снимки Земли - ФОТО Астрономы NASA представили новые изображения Земли, сделанные в ночное время, которые были очищены от различных помех и искажений. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).
NASA показало четкие ночные снимки Земли - ФОТО
Астрономы NASA представили новые изображения Земли, сделанные в ночное время, которые были очищены от различных помех и искажений.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).
Благодаря использованию современных технологий обработки данных, ученым удалось добиться высокой четкости снимков, что позволяет детально рассмотреть свечение городов, инфраструктуру и природные объекты даже в условиях минимального освещения.
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