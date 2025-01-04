NASA показало четкие ночные снимки Земли

Астрономы NASA представили новые изображения Земли, сделанные в ночное время, которые были очищены от различных помех и искажений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

Благодаря использованию современных технологий обработки данных, ученым удалось добиться высокой четкости снимков, что позволяет детально рассмотреть свечение городов, инфраструктуру и природные объекты даже в условиях минимального освещения.