Названы самые мощные смартфоны 2024 года
Разработчики AnTuTu опубликовали декабрьский рейтинг самых мощных смартфонов под управлением операционной системы Android.
Как передает Day.Az, лидирующие позиции заняли две модели на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite: Red Magic 10 Pro+ и OnePlus Ace5 Pro, которые в бенчмарке AnTuTu в среднем набирают 2,92 и 2,91 млн баллов соответственно. Третье место занял Oppo Find X8 Pro, оснащенный чипом MediaTek Dimensity 9400, набирая в среднем 2,87 млн баллов.
На четвертом месте оказался флагманский Vivo X200 Pro на Dimensity 9400 (2,87 млн), за которым следует бюджетный флагман iQOO 13 на базе Snapdragon 8 Elite (2,84 млн).
С шестого по восьмое места заняли устройства на MediaTek Dimensity 9400: iQOO Neo10 Pro (2,83 млн), Oppo Find X8 (2,82 млн) и Vivo X200 (2,8 млн).
Еще одним устройством на базе Snapdragon 8 Elite оказался OnePlus 13, который в среднем в бенчмарке набирает 2,78 млн баллов. Замыкает декабрьский топ компактный Vivo X200 Pro mini (2,76 млн) на Dimensity 9400.
Отмечается, что в подборку вошли представленные в Китае смартфоны, средняя производительность которых оценивалась на протяжении всего декабря 2024 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре