Пользователи пожаловались на критические баги в новой iOS для iPhone

Пользователи жалуются на баги в обновлении iOS 18.2, которое Apple выпустила в середине декабря. Об этом сообщает портал WCCFTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, после обновления до iOS 18.2 пользователи iPhone столкнулись с двумя проблемами. Первая из них заключается в том, что камера не запускается с первого раза или открывается с задержкой. Вторая проблема - это задержка при включении фонарика. При этом модель устройства не имеет значения.

По словам пользователей, при запуске приложения "Камера" появляется черный экран, из-за чего приходится несколько раз закрывать и заново открывать приложение, чтобы оно заработало. Такая же проблема наблюдается в сторонних приложениях с доступом к камере.

С аналогичной проблемой столкнулся корреспондент "Газеты.Ru" на iPhone 16 Pro после обновления до iOS 18.2. Иногда камера включается только после нескольких попыток и с заметной задержкой. Перед тем как начать работать, она показывает черный экран в течение 2-3 секунд, отображая лишь интерфейс приложения.

Второй по популярности жалобой является медленный запуск фонарика. При активации через кнопку на экране блокировки или через пункт управления фонарик включается у некоторых пользователей только через 5-10 секунд после нажатия.

Apple пока никак не комментировала жалобы пользователей. Не исключено, что баги будут устранены в промежуточном обновлении iOS 18.2.1.