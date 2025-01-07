Пользователи определили лучшие смартфоны декабря

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu составили декабрьский рейтинг удовлетворенности пользователей своими смартфонами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лидером рейтинга оказался флагманский смартфон Huawei Mate 70 Pro+, которым довольны 99,99% владельцев этого устройства.

"Хотя это было немного неожиданно, в то же время это разумно. Mate 70 Pro+, безусловно, является самым совершенным устройством за последние три поколения", - отмечают в AnTuTu.

На втором месте оказался Huawei nova 12 Ultra, уровень удовлетворенности пользователей которого тоже составил 99,99%. Тройку лидеров замыкает Honor Magic6 Ultimate Edition, собравший 98,26% положительных отзывов.

За ними следуют Huawei Pura 70 Pro+ (97,27%), складной Oppo Find N3 (95,33%), Oppo Find X7 Ultra (94,84%), Xiaomi 15 (94,74%), Redmi Note 14 Pro+ (94,38%), а также Samsung Galaxy S24+ (94,35%) и складной Galaxy Z Fold5 (94,17%), вышедший летом 2023 года.

Представители AnTuTu подчеркивают, что оценка устройств пользователями не демонстрирует уровень производительности гаджетов бенчмарке - рейтинг формируется исключительно на основе отзывов их владельцев. Исследование проводилось в период с 1 по 31 декабря среди пользователей соответствующих смартфонов в Китае.