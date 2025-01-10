Стали известны название и год выхода новой Xbox

В сети появился слух о выходе следующего поколения игровых консолей Xbox под названием Xbox Prime в 2026 году. Информация, как пишет издание Insider Gaming, поступила от пользователя X (бывшего Twitter) под ником TheGhostOfHope, известного своими утечками информации о Call of Duty, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам TheGhostOfHope, ему стало известно о планах Microsoft выпустить новую консоль Xbox в 2026 году под названием Prime. Пока не ясно, является ли это официальным названием или кодовым именем. Сообщается также, что новая игра Infinity Ward, предположительно Modern Warfare 4, станет доступна на новой консоли вместе с ее релизом.

TheGhostOfHope утверждает, что информация о новой консоли Xbox является "практически открытым секретом" в индустрии. Если слух подтвердится, анонс Xbox Prime может состояться уже в конце 2025 года.

Вероятность достоверности слуха повышается благодаря источникам TheGhostOfHope в Activision и командах разработчиков Call of Duty. Учитывая, что Activision теперь принадлежит Microsoft, получение информации о разработках следующего поколения Call of Duty от разработчиков, работающих над игрой для Xbox Prime, вполне возможно, считают в Insider Gaming.

TheGhostOfHope выражает надежду, что его заявление побудит других инсайдеров подтвердить или опровергнуть информацию.

На сентябрь 2024 года продажи Xbox Series S/X достигли 29,64 млн единиц, что составляет половину от показателей разных версий PlayStation 5 (60 млн).