Apple обновит дизайн своих дешевых часов

В 2025 году Apple выпустит обновленную версию Apple Watch SE, а также обновит модели Apple Watch Series и Ultra. Текущий год станет знаковым для устройств Apple Watch. Об этом сообщил известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гурман не раскрывает подробностей о новом Apple Watch SE, кроме того, что он будет отличаться "новым дизайном". Оригинальные Apple Watch SE, представленные в 2020 году, унаследовали дизайн Apple Watch Series 4 2018 года. Возможно, новый дизайн будет больше напоминать Apple Watch Series 7 2021 года или же станет чем-то совершенно новым. Ранее Гурман предполагал использование пластикового корпуса для Apple Watch SE, что потенциально может быть одной из особенностей нового устройства. Вместе с пластиковым корпусом могут появиться и новые яркие цвета.

Более дорогие модели Apple Watch, по словам Гурмана, сохранят прежний дизайн. Однако, это не означает отсутствие обновлений. Apple Watch Ultra 3, как ожидается, получат поддержку спутниковой связи и 5G RedCap, значительно расширив возможности подключения. Кроме того, как Apple Watch Series 11, так и Apple Watch Ultra 3 могут получить функцию выявления высокого кровяного давления. Хотя точные показатели давления отображаться не будут, часы будут предупреждать пользователей о потенциальной гипертензии, аналогично работе детектора апноэ. Эта функция, первоначально была запланирована для Apple Watch Series 10, но была отложена из-за нового, более тонкого дизайна часов.

Если все слухи подтвердятся, Apple обновит все модели Apple Watch одновременно, чего не делала с 2022 года, когда были представлены Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 8 и оригинальные Apple Watch Ultra.