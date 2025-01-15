Как постоянное использование ИИ влияет на мышление?

Частое использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ) связано со снижением навыков критического мышления.

Как передает Day.Az, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Societies.

Специалисты Швейцарской бизнес-школы (SBS) заявили, что с распространением ИИ в повседневной деятельность люди начинают излишне полагаться на виртуальных помощников. В долгосрочной перспективе ИИ будет неизбжено влиять на снижение когнитивных функций и уровня критического мышления в обществе.

В рамках исследования ученые полагались на опросы и интервью. Респондентов разделили на три возрастные группы - 17-25 лет, 26-45 лет, 46 лет и старше. Статистический анализ продемонстрировал значительную отрицательную корреляцию между использованием инструментов ИИ и показателями критического мышления. Оказалось, что чем чаще опрашиваемые использовали ИИ, тем меньше критически оценивали информацию.

Молодые участники опроса (17-25 лет) показали наибольшую зависимость от ИИ. Однако наличие высшего или неполного высшего образования частично смягчало некоторые когнитивные последствия зависимости от искусственного интеллекта.

По словам специалистов, если для выживания в среде общество перестанет нуждаться в навыках человеческого мышления, то они постепенно исчезнут из употребления - как рукописный текст, математика без калькуляторов, текстовые сообщения без автокоррекции.

В начале января специалисты Нью-Йоркского университета (США) описали потенциальную опасность от обучения моделей ИИ на непроверенных данных. Так, нейросети могут начать выдавать значительный объем неверных ответов при уровне дезинформации обучающих материалов достигает всего 0,001 процента.