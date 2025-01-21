Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

Корпорация Sony представит консоль нового поколения PlayStation (PS) в 2027 году. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на известного инсайдера AMD Kepler L2, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации специалиста, инженеры Sony завершили разработку нового процессора, на котором будет основана приставка. По его информации, активная стадия тестирования оборудования для PS6 начнется в 2025 году.

Инсайдер отметил, что обычно с момента начала тестирования до выпуска девайса в продажу проходит около двух лет. На основе этого AMD Kepler L2 раскрыл сроки выхода PlayStation 6 - 2027 год.

Специалист также отметил, что консоль нового поколения получит процессор AMD RDNA 5. Детали модификации не раскрываются: журналисты заявили, что они станут известны, как только AMD представит процессор официально.

Актуальная PlayStation 5 появилась в конце 2020 года. Предшествующая ей модель PS4 была представлена в ноябре 2013 года - между выпусками двух поколений игровой приставки прошло 7 лет.