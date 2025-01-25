Названы лучшие недорогие смартфоны в начале 2025 года
Смартфон Google Pixel 8a возглавил рейтинг лучших недорогих смартфонов на начало 2025 года по версии портала Tom's Guide, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Журналисты похвалили устройство за яркий OLED-экран с частотой 120 Гц, длительное время автономной работы, качественные камеры, дизайн, уникальные ИИ-функции от Google и семилетнюю поддержку обновлениями программного обеспечения.
Второе место занял OnePlus 12R, который предлагает большой 6,78-дюймовый экран, чип Snapdragon 8 Gen 2 и высокую автономность, несмотря на некоторые уступки в качестве камер.
Тройку лидеров замыкает Nothing Phone (2a), выделяющийся оригинальным дизайном с подсветкой и 6,7-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц, но уступающий конкурентам по качеству камер.
Среди других моделей в списке значатся iPhone SE (2022), Moto G 5G (2024), OnePlus Nord N30 и Samsung Galaxy A55. Каждый из этих смартфонов предлагает уникальные преимущества для различных категорий пользователей: от длительного времени работы до поддержки стилуса и ярких OLED-экранов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре