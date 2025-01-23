iPhone больше не самый продаваемый смартфон в Китае

Компания Apple потеряла лидирующие позиции на китайском рынке смартфонов, уступив их Huawei в четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщает издание Morningstar, ссылаясь на данные аналитической фирмы Counterpoint Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из нового отчета Counterpoint Research следует, что продажи iPhone в Китае упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое падение продаж Apple в Китае за 2024 год, и оно привело к тому, что компания заняла лишь третье место, уступив Huawei и Xiaomi.

Huawei, в свою очередь, заняла первое место, увеличив продажи на 15,5%. Успех Huawei связан с запуском новых моделей Nova 13 среднего класса и флагманской серии Mate 70. "Это первый раз с момента введения американских санкций, когда Huawei вернула себе лидирующую позицию", - заявила старший аналитик Counterpoint Research Мэнмэн Чжан.

Падение продаж Apple объясняется усилением конкуренции со стороны китайских производителей, предлагающих привлекательные модели в премиальном сегменте, а также отсутствием доступа к последним сервисам искусственного интеллекта Apple в Китае. Компания Apple ведет переговоры с китайскими компаниями, занимающимися ИИ, в поисках потенциального партнерства для запуска своих AI-сервисов на китайском рынке.

В целом, рынок смартфонов в Китае показал снижение на 3,2% в четвертом квартале 2024 года, что стало единственным квартальным спадом за весь год. Это связывают с более осторожным поведением потребителей на фоне экономических трудностей.

Xiaomi, занявшая второе место, отметила высокий спрос на свою флагманскую серию Mi 15, а успехи в сфере электромобилей положительно повлияли на имидж бренда и продажи смартфонов.

Counterpoint Research прогнозирует умеренный рост продаж смартфонов в Китае в 2025 году, ожидая незначительный рост в пределах одного процента, учитывая сохраняющиеся экономические вызовы.