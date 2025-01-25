Дешевая видеокарта Intel оказалась лучше более дорогой модели от Nvidia

Поступившая в продажу бюджетная видеокарта Intel Arc B570 демонстрирует немного лучшую производительность по сравнению с более дорогой Nvidia GeForce RTX 4060. Об этом говорится в обзоре портала WCCFTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Видеокарта Intel за $220 (около 22,5 тыс. руб.) в большинстве случаев оказывается немного быстрее GeForce RTX 4060, за которую просят от $300 (около 30,7 тыс. руб.). Разница составляет считанные FPS, но при разнице в цене в $80 в пользу Arc B570 это весомое преимущество. К тому же у Intel Arc B570 10 ГБ видеопамяти, тогда как у GeForce RTX 4060 этот показатель равен 8 ГБ.

Intel Arc B570 оснащается GPU BMG-G21, как в более дорогой Arc B580, но с меньшим количеством ядер Xe2 - 18 вместо 20. Также Intel Arc B570 предлагает 18 блоков RT, 10 ГБ памяти GDDR6 соединены с GPU через 160-битную шину, значение TBP составляет 150 Вт, а частота достигает 2,5 ГГц.

В России видеокарты Intel Arc B570 и Nvidia GeForce RTX 4060 продаются примерно по одинаковой цене - в среднем от 38 тыс. руб. Однако решение от Nvidia для многих пользователей будет более оптимальным в связи с лучшей оптимизацией игр под эту видеокарту.