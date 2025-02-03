На Android-смартфонах появится виртуальный секретарь

Специалисты Google начали тестировать функцию виртуального секретаря Ask for me ("Спроси для меня") среди пользователей Android-смартфонов. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Функция работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), со временем она будет доступна всем пользователям операционной системы (ОС) от Google. С помощью опции можно дать команду виртуальному секретарю позвонить в определенную компанию сферы услуг, сделать запись или уточнить определенные детали.

В настоящий момент компания тестирует Ask for me среди ограниченного количества энтузиастов на звонках в станции технического обслуживания (СТО) автомобилей и маникюрные салоны. Функция доступна только англоязычным пользователям "Google Карт" и только в США.

Журналисты медиа рассказали, что для совершения звонка с помощью ИИ пользователь должен открыть "Google Карты" и выбрать определенную организацию - например СТО. Далее ему придется пройти короткий опросник: цель звонка, какой автомобиль будет обслуживаться, какие запчасти или тип моторного масла нужны и так далее. ИИ-секретарь запомнит все рекомендации, от лица человека позвонит в компанию, запишет ответы и представит краткий отчет.

Журналистка PhoneArena Джоанна Ромеро призналась, что с нетерпением ждет появления этой функции. "Будут ли компании, которым я попытаюсь позвонить, просто вешать трубку, когда поймут, что разговаривают с машиной?" - задалась вопросом Ромеро.